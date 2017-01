Türkei wartet US-Pläne für Sicherheitszonen in Syrien ab

Donald Trump will Sicherheitszonen in Syrien - © APA (AFP)

Die Türkei hat zurückhaltend auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump reagiert, er strebe Sicherheitszonen für Flüchtlinge in Syrien an. Im Entwurf eines Erlasses, den Trump in den kommenden Tagen unterzeichnen will, werden das Außen- und das Verteidigungsministerium angewiesen, binnen 90 Tagen Pläne für Sicherheitszonen zu erstellen.