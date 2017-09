Türkei verlängert Mandat für Einsätze in Syrien und im Irak

Erdogans Regierungspartei AKP hat im Parlament eine Mehrheit - © APA (AFP/Archiv)

Das türkische Parlament hat erneut Militäreinsätze in Syrien und im Irak gebilligt. Die Mehrheit der Abgeordneten in der Hauptstadt Ankara stimmte am Samstag für die Verlängerung eines entsprechenden Mandats, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Die islamisch-konservative Regierungspartei AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat im Parlament eine Mehrheit.