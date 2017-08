Türkei: Menschenrechtsaktivisten in neues Gefängnis verlegt

Der deutsche Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner und sein schwedischer Kollege Ali Gharavi sind nach zwei Wochen in türkischer Untersuchungshaft in ein neues Gefängnis verlegt worden. Steudtner und Gharavi seien am Dienstag aus Maltepe in die 80 Kilometer westlich gelegene Haftanstalt im Istanbuler Stadtbezirk Silivri gebracht worden, sagte ihr Anwalt der Deutschen Presse-Agentur.

Der Anwalt erklärte zudem, über den Einspruch gegen die Untersuchungshaft sei weiterhin nicht entschieden worden. Den beiden ausländischen Inhaftierten gehe es den Umständen entsprechend gut. In dem Gefängnis im Istanbuler Stadtteil Maltepe, in dem sie bisher saßen, seien sie gut behandelt worden. Ihnen seien unter anderem englischsprachige Bücher ausgehändigt worden, die Boduroglu ihnen mitgebracht hatte. In Silivri sitzt auch der deutsch-türkische "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel unter Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft. Steudtner, Gharavi und acht türkische Menschenrechtler waren am 5. Juli bei einem Seminar in Istanbul festgenommen worden. Gegen acht der insgesamt zehn Beschuldigten wurde danach Untersuchungshaft verhängt. Darunter ist neben den beiden Ausländern auch die Landesdirektorin von Amnesty International, Idil Eser. Zwei Beschuldigte wurden unter Auflagen freigelassen. Den Menschenrechtsaktivisten wird von der Staatsanwaltschaft Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat die Aktivisten außerdem in die Nähe von Putschisten und von deutschen Spionen gerückt. Deutschland hatte gegen das Vorgehen der Türkei heftig protestiert. (APA/dpa)