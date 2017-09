Türkei flog Luftangriffe auf PKK im Nordirak und Osttürkei

Ob damit getötet oder verletzt bzw. gefangen genommen gemeint war, wurde nicht näher bezeichnet. Außerdem habe die Armee Munitionslager zerstört.

Die türkische Luftwaffe fliegt immer wieder Angriffe auf die PKK, deren Hauptquartier in den nordirakischen Kandil-Bergen liegt. Ein Mandat, das türkische Militäreinsätze im Irak und in Syrien erlaubt, will die islamisch-konservative Regierung verlängern. Sie hat dazu am Samstag eine Sondersitzung des Parlamentes einberufen.

Die Türkei unterhält generell gute Beziehungen zu der kurdischen Regionalregierung im Nordirak. Derzeit werden diese jedoch von dem für Montag geplanten Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak überschattet. Die Türkei fordert wie die irakische Zentralregierung in Bagdad die Absage bzw. Verschiebung der Abstimmung.

Erst am Freitag hatte der nationale Sicherheitsrat der Türkei das Referendum als “illegal und inakzeptabel” bezeichnet. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor mit Sanktionen gedroht, sollte die Volksabstimmung stattfinden. Ministerpräsident Binali Yildirim forderte die Führung im Nordirak am Samstag ebenfalls dazu auf, nicht auf das Referendum zu bestehen.

(APA/dpa)