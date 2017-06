Türkei feuerte auf Stellungen kurdischer Milizen in Syrien

Ankara betrachtet die YPG wegen ihrer engen Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als “Terrororganisation”. Die USA dagegen schätzen die Kurdenmiliz als schlagkräftigen Verbündeten im Kampf gegen die Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS). Trotz scharfer Proteste der Türkei lieferten die USA den YPG-Kämpfern zuletzt auch Waffen.

Die Türkei fürchtet, dass die Waffen in die Hände der PKK geraten, die seit Jahrzehnten mit Gewalt gegen den türkischen Staat kämpft. Zudem befürchtet sie, dass die Kurden einen eigenen Staat an der türkischen Grenze schaffen. Die türkische Armee intervenierte daher im vergangenen August in Nordsyrien, um einen weiteren Vormarsch der YPG-Kämpfer zu verhindern.

(APA/ag.)