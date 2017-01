Türkei fahndet wegen Putschversuch nach 243 Armeeangehörigen

Türkei sucht noch immer vermeintliche Putschisten - © APA (AFP)

Mehr als ein halbes Jahr nach dem Putschversuch in der Türkei hat die Polizei in 54 Provinzen eine Großrazzia gegen Armeeangehörige durchgeführt. 243 Angehörige der Streitkräfte seien zur Fahndung ausgeschrieben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch.