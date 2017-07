Türkei erinnert an Niederschlagung von Putsch vor einem Jahr

Plakate erinnern schon seit Tagen an den Putschversuch - © APA (AFP)

In der Türkei wird am Samstag im ganzen Land an die Niederschlagung des blutigen Putschversuches vor einem Jahr erinnert und der Opfer gedacht. Zu Mittag (13.00 Ortszeit/12.00 MESZ) kommen die Abgeordneten im Parlament in Ankara zu einer Sondersitzung zusammen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hält in der Nacht auf Sonntag um 2.32 Uhr eine Ansprache in der Nationalversammlung.