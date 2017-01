Türkei entlässt mehr als 8.300 Staatsdiener

Erdogan macht Kritiker mundtot - © APA (AFP)

Auf Anweisung der Regierung haben in der Türkei erneut tausende Polizisten, Verwaltungsbeamte und Wissenschafter ihre Anstellung im Staatsdienst verloren. Von der Entlassungswelle, die die Regierung in der Nacht auf Samstag als Reaktion auf den Putschversuch Mitte Juli per Dekret anordnete, sind 8.390 Staatsbedienstete betroffen. Außerdem verbot die Regierung 83 Vereine.