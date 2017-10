Tuberkulose-Fall in niederösterreichischer Schule

Der Röntgenbus des Landes Niederösterreich komme am Mittwoch zum Gymnasium, hieß es. Untersucht werden demnach die Klassenkameraden des erkrankten Schülers sowie Kinder, die gemeinsamen Turnunterricht mit dem Buben hatten. Am heutigen Montag sei ein Elternabend angesetzt, bei dem ein Lungenfacharzt offene Fragen von Erziehungsberechtigten beantworten soll. Zudem wurde am Montag ein Elternbrief versendet, teilte der Elternverein der Schule auf seiner Webseite mit. Den Angaben zufolge wurde die Schule vergangenen Donnerstag von der Bezirkshauptmannschaft über den TBC-Fall informiert, der Verein sei am Freitagvormittag darüber in Kenntnis gesetzt worden.

Zum TBC-Fall am Gymnasium Purkersdorf hat Direktorin Irene Ille am Montagabend gegenüber der APA betont, dass die Schule “alle nötigen Maßnahmen” getätigt habe. Ein Jugendlicher sei an Tuberkulose erkrankt und befinde sich im Spital. Am Mittwoch sollen möglicherweise betroffene Schüler, die mit dem Bub Kontakt hatten, untersucht werden. Laut Ille handelt es sich um 20 bis 25 Kinder.

Bei einem Elternabend am Montagabend habe ein Arzt Eltern von Schülern der Klasse des Buben über die nächsten Schritte informiert, berichtete Ille. Der Mediziner und die Direktorin standen danach Erziehungsberechtigten von Schülern des Gymnasiums für Fragen zur Verfügung. Am Mittwoch kommt der Röntgenbus des Landes Niederösterreich für die Untersuchungen zur Schule im Bezirk St. Pölten-Land.

Die Bezirkshauptmannschaft habe den TBC-Fall vergangenen Donnerstag gemeldet. Daraufhin seien alle erforderlichen Schritte eingeleitet und Betroffene informiert worden. Insgesamt besuchen rund 900 Schüler das Gymnasium.

Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die Ansteckung erfolgt über eine sogenannte Tröpfcheninfektion. Zur Behandlung werden Antibiotika eingesetzt.

(APA)