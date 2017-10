TSZ Dornbirn stellte die stärkste Mannschaft

In der Medaillenbilanz lag das TSZ Dornbirn mit drei Mal Gold, zwei Mal Silber und einer Bronzemedaille voran, dicht gefolgt von den Gastgebern der TECNOPLAST TS Höchst, die sich bei den Juniorinnen mit 42,45 Punkten knapp vor Dornbirn (42,15 Punkte) an die Spitze setzten. Insgesamt blieben im Dreikampf mit Tempo-Bodenturnen, Showtanz und Minitrampolin-Sprüngen drei Goldmedaillen in Höchst.

Über Medaillen freuten sich außerdem die Team-Turnerinnen und Turner der TS Wolfurt (1/3/2), TS Lustenau (0/1/1), TS Mäder (0/1/0) sowie die TS Egg. Der Bregenzerwälder-Turnverein hatte sich erstmals mit einer Mannschaft an den Team-Turn-Bewerben beteiligt und gewann eine Bronzemedaille. Weitere Vereine im Feld der Landesmeisterschaften 2017: TS Hohenems und Sparkasse SG Götzis sowie ein Gast-Team des Turnvereins Mondsee aus Salzburg.

Ein erfreulicher Trend zeigte sich bei den Teilnehmerzahlen: 26 Mannschaften und 217 Aktive waren Vergleich mit der LM 2016 (damals 21 Teams, 160 Aktive) und der LM 2015 (17 Teams, 150 Aktive) ein Spitzenwert. Die Begeisterung für die im Jahr neu 2000 eingeführte Sparte nimmt weiter zu.

Für die Vorarlberger Teams steht jetzt die Vorbereitung auf den Saisonshöhepunkt auf dem Programm: Am 11. November werden in Klagenfurt die Staatsmeisterschaften im Team-Turnen ausgetragen.

Landesmeisterinnen 2017 (Elite): Julia Mäser, Cornelia Bucher, Leonie Hämmerle, Johanna Wachter, Jana Kopf, Laura Schabmann, Lisa Schabmann, Hannah Schmid, Valentina Anwander und Liliane Simma.