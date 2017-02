Tsonga gewann Rotterdam-Finale, Dolgopolow in Buenos Aires

Der Franzose mit der soeben gewonnenen Trophäe - © APA (AFP)

Der Niederösterreicher Dominic Thiem behält dank Jo-Wilfried Tsonga in der Tennis-Weltrangliste vorerst seinen achten Platz. Der Franzose sorgte am Sonntag in Rotterdam als Nummer sechs gesetzt mit einem 4:6,6:4,6:1-Sieg gegen David Goffin (3) dafür, dass der Belgier Österreichs Nummer eins im Ranking nicht überholt. Als Zehnter scheint Goffin am Montag aber erstmals in den Top Ten auf.