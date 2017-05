Tsipras junktimiert Sparen mit Reduktion des Schuldenbergs

Tsipras verlangt einen Schuldenschnitt - © APA (AFP)

Die griechische Regierung will weitere Sparmaßnahmen nur umsetzen, wenn seine Gläubiger die versprochenen Maßnahmen zur Verringerung des Schuldenbergs einhalten. Das sagte Ministerpräsident Alexis Tsipras am Dienstag in Athen. “Wenn wir keine Einigung zum Thema der Schulden haben, (…) dann werden wir keine (Spar-)Maßnahmen treffen”, so Tsipras. “Der Ball liegt jetzt im Spielfeld der Gläubiger.”