Tsipras: Griechenland kommt aus der Krise heraus

Griechenlands Regierungschef ist optimistisch - © APA (AFP)

Griechenland kommt nach Einschätzung von Ministerpräsident Alexis Tsipras bald aus seiner jahrelangen Finanz- und Wirtschaftskrise heraus. Diese Ansicht vertrat der Regierungschef am Sonntag bei einer Pressekonferenz in der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki. “Das Ende der Krise in Griechenland wird auch das Ende der Krise Europas sein”, sagte Tsipras.