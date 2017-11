Tschechische RegioJet fährt künftig täglich Wien-Prag

Ab 10. Dezember fährt der tschechische Bahnbetreiber RegioJet mit seiner Flotte zwischen Wien und Prag, eine Fahrt kostet zwischen 15 und 29 Euro, kündigte RegioJet am Montag bei einem Pressegespräch in Wien an. In Kooperation mit dem Grazer Bahn- und Busunternehmen Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb (GKB) fährt der neue Anbieter viermal täglich zwischen den beiden Hauptstädten.

Kunden können zwischen Standard-, Relax-, und Business-Klasse wählen. Im Preis inkludiert sind dabei unter anderem Sitzplatzreservierung sowie Kaffee- und Getränkeservice. Jeder Sitzplatz ist zudem mit einem Bildschirm ausgestattet. Ermäßigte Preise gibt es für Kinder und Senioren. Zudem bestehe die Möglichkeit, gebuchte Tickets bis zu 15 Minuten vor Abreise kostenlos zu stornieren.

Das Bordpersonal werde größtenteils aus Tschechien bzw. der Slowakei stammen und in der Regel dreisprachig (deutsch, englisch und tschechisch) sein, so Sprecher Ales Ondruj.

Das Ziel sei, neben dem Ausbau des Marktanteils in Österreich, den Tourismus nach Tschechien und die Slowakei zu fördern und speziell junge Kunden anzusprechen. Der Bahnbetreiber rechnet damit, im ersten Jahr an die 3.000 bis 4.000 Passagiere pro Tag auf der neuen Strecke zu transportieren.

Probleme bei der Umsetzung dieses Projekts gab es laut Ondruj keine, man war von der Leichtigkeit der Umsetzung in Österreich “positiv überrascht”.