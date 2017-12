Tschechische Gruppe nun größter Casinos-Einzelaktionär

Kurz vor Weihnachten hat die tschechische Sazka-Gruppe ihr Ziel bei den Casinos Austria (Casag) erreicht: Sie darf mit 34 Prozent größter Einzelaktionär an dem Glücksspielkonzern werden. Nach Angaben im "Standard" (Donnerstag) hat die tschechische Gruppe alle behördlichen Genehmigungen erhalten.

Demnach darf die Sazka-Gruppe die Aktienpakete des Raiffeisenkonzerns Leipnik Lundenburger und der UNIQA-Versicherung kaufen, die zusammen knapp 23 Prozent der Casinos halten. Offiziell geht die Übernahme am 15. Jänner über die Bühne, schreibt die Zeitung. Für diesen Tag ist eine außerordentliche Hauptversammlung am Sitz der Casinos Austria AG in Wien einberufen. Einziger Tagesordnungspunkt: die Anteilsübertragung. Dann überholen die Tschechen die staatliche Beteiligungsholding ÖBIB, die 33,24 Prozent der Aktien hält sowie Novomatic mit 17 Prozent.