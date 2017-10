Tschechische Feuerwehr rettete 300-Kilo-Frau aus Wohnung

Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrer Wohnung geborgen werden. - © Symbolbild pixabay.com

Eine extrem übergewichtige Patientin hat in Tschechien für einen komplizierten Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Um die 300 Kilogramm schwere Frau aus ihrer Wohnung zu retten, hätten die Einsatzkräfte die Eingangstür verbreitern und dabei Teile des Mauerwerks einreißen müssen, teilte eine Feuerwehrsprecherin in Pardubice (Pardubitz) am Montag mit.