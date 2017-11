Tschechiens TV-Lotterie betrogen - Mann in USA gefasst

Ein Software-Programmierer, der eine Fernseh-Lotterie in Tschechien betrogen haben soll, ist nach mehr als 20 Jahren in den USA gefasst worden.

Die USA hätten ihn bereits ausgeliefert, er befinde sich nun in Untersuchungshaft, sagte eine Gerichtssprecherin in Prag am Mittwoch dem Nachrichtenportal “aktualne.cz”.