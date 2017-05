Tschechien – Kritik an Rücktrittsankündigung von Sobotka

Sobotka hatte am Dienstag überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Grund seien Vorwürfe des Steuerbetrugs gegen Babis. Laut Verfassung bedeutet der Rücktritt des Premiers automatisch auch den Rücktritt der gesamten Regierung. Sobotka wirft Babis seit längerem Steuerhinterziehung mit dessen Holding Agrofert vor.

Babis zeigte sich von Sobotkas Schritt überrascht und bezeichnete den Premier als “Feigling” und “Schwächling”, der “vollkommen unverantwortlich” die bisherige Arbeit des Kabinetts “vernichtet” habe. Der Chef der Bewegung ANO befürwortet die Fortsetzung der bisherigen Regierungskoalition, allerdings ohne Sobotka, als Premier. Als möglichen neuen Regierungschef nannte Babis Außenminister Lubomir Zaoralek (CSSD).

Der Chef der oppositionellen liberal-konservativen TOP 09, Miroslav Kalousek, sieht in Sobotkas Handeln die “Entscheidung eines Feiglings”. Sobotka habe von Anfang an vom Interessenskonflikt des Milliardärs Babis gewusst und dies drei Jahre lang toleriert, so Kalousek. Statt diesen Konflikt zu lösen, habe er aufgegeben, meinte der Top 09-Chef.

Die oppositionelle konservative Demokratische Bürgerpartei (ODS) befürwortet eine baldige Parlamentswahl, deren Termin Zeman für Oktober festgelegt hatte. Die Koalitionsregierung habe zu Krise und Chaos geführt, so dass es am besten wäre, die Amtszeit dieser Regierung zu verkürzen, erklärte der ODS-Vorstand. Die Kommunisten (KSCM) reden von einer “verzweifelten Flucht” Sobotkas vor der Verantwortung und dem Fall der Präferenzen der CSSD in Wählerumfragen.

Nur die Parteikollegen loben Sobotka für seine “männliche Entscheidung”, auch wenn sie sich davon überrascht zeigen. “Ich habe davon nicht vorher gewusst”, sagte etwa Arbeitsministerin Michaela Marksova. Die Unterrichtsministerin Katerina Valachova sprach von einem “radikalen Schritt”, den sie “nicht erwartet” habe.

Tschechische Medien kommentieren die Ankündigung Sobotkas als “überraschendes und riskantes Spiel”, das jedoch ein “unsicheres Ende” habe. “Sobotka hat mit der Demission der Regierung die größte Partie seiner politischen Karriere eröffnet. Sehr wahrscheinlich wird es seine letzte Partie sein”, schrieb die Tageszeitung “Hospodarske noviny”.

Die Tageszeitung “Mlada fronta Dnes”, die zum Babis-Medienimperium gehört, kommentiert Sobotkas Entscheidung, die Regierung ein halbes Jahr vor Parlamentswahlen aufzulösen, als “grandiosen Unsinn”. Die Tageszeitung “Pravo” schreibt von “Sobotkas Vabanquespiel”. Laut dem Blatt wird die Öffentlichkeit die Entscheidung Sobotkas als “gemeinsam erwischt, gemeinsam erhängt” wahrnehmen, weil der Premier mit seiner Demission auch den Rücktritt der Regierung in Kauf genommen habe.

