TS Jahn – der älteste Turnverein Vorarlbergs

Der Verein wurde bereits 1851 gegründet und ist somit der älteste Turnverein in Vorarlberg. Die nach wie vor erfolgreichste und größte Riege der Turnerschaft Jahn Feldkirch ist der Fechtclub, der viele Erfolge zu verzeichnen hat. Vor 55 Jahren in der Montfortstadt als kleine Abordnung der TS Jahn Feldkirch gegründet dauerte es mehrere Jahre des intensiven Aufbaus, bis sich der Verein national sowie international einen Namen machte. So wurden in den Anfangsjahren der Riege erste Fecht-Turniere im Bodenseeraum besucht und die ersten Landesmeistertitel im Florett, Säbel und Degen geholt. Der damals 19-jährige Kalrheinz Müller holte im Jahr 1967 gleich drei Staatsmeistertitel für den Verein. „Feldkirch etablierte sich in dieser Zeit zu einer Hochburg für Degenfechten in Österreich und anfangs der 70er Jahre stellte der Verein fast die halbe österreichische Nationalmannschaft im Herren Degen“ weiß Obmann Daniel Wiesner. „Mit Karlheinz Müller und Rudi Niedermüller vertraten gleich zwei Feldkircher als aktive Sportler die Farben Österreichs bei den Olympischen Spielen in München.“ Auch das Montfortturnier wurde in dieser Zeit international besetzt und zu einem österreichischen Ranglistenturnier. Feldkircher Fechter nehmen mittlerweile seit Jahrzehnten an den Vorarlberger Landesmeisterschaften im Degen und teilweise auch im Florett teil. Als einer der erfolgreichsten Degen-Fechtclubs in Österreich legt der Verein großen Wert auf eine solide Jugend- und Nachwuchsarbeit. Aktuell kann der Fechtclub mit seinen fast 60 Mitgliedern auf 50 Staatsmeister und Österreichische Meister in der Jugend, bei den Junioren und auch in der Allgemeinen Klasse zurückblicken. 1994 stellten die drei Feldkircher Karlheinz Müller, Rudi Niedermüller und Daniel Wiesner in Bergamo/Italien die komplette österr. Nationalmannschaft und erfochten unter 14 Nationen den Titel Senioren-Europameister für Österreich und Feldkirch. In den letzten Jahren war es vor allem Sabine Allgeuer, die den Fechtclub seit dem Jahr 2000 ehrenamtlich leitet und gemeinsam mit ihrem Team, den Helfern und Trainer Hans Jürgen Burckhardt den Club von Erfolg zu Erfolg führt. Der Fechtclub bietet neben körperlicher Betätigung, mentaler Schulung und Teamgeist eben auch Platz für Spitzen- und Leistungssportler. Allem voran zählen Spaß und Freude an der Bewegung ganz viel und stehen für alle an erster Stelle. Weitere Informationen: www.fechtclub-feldkirch.at.

Neben dem Fechtsport warten noch ganz viele verschiedene Riegen auf Bewegungsfreudige: Alle eins bis dreieinhalbjährigen sind beim Eltern-Kind-Turnen unter der Leitung von Hannelore Herzog bestens aufgehoben (jeweils Mittwoch vormittags), für vier bis sechsjährige gibt es ein Kleinkinderturnen, für das Birgit Kurz zuständig ist, zudem bietet sie auch ein eigenes Mädchen-Turnen bis 10 Jahre an und für alle Mädchen ab 11 Jahren gibt es ein Mädchen-Geräteturnen mit Coleen Toplak. Jeweils montags und Mittwoch abends gibt es Volleyball ab 14 Jahren, Gymnastik für Jung und Alt jeweils Dienstag abends mit Sigrid Bauer und auch ein Konditions-Turnen für alle am Donnerstagabend. Alle Gruppen freuen sich über Besuch!

Factbox Fechtriege:

– 30 Weltmeisterschaftsteilnahmen in Europa, Asien und Amerika

– 60 Mitglieder der Riege Fechtclub TS Jahn

– 50 Staatsmeistertitel seit der Gründung 1961

Umfrage: Was gefällt dir am Verein?

Timo Längle, 6 Jahre, Feldkirch: „Ich gehe Kleinkinderturnen und es ist sehr lustig. Wir bauen Stationen auf, spielen, rutschen, klettern. Besonders mag ich das Angelspiel. Ich möchte Geräteturner werden.“

Luis Müller, 18 Jahre, Feldkirch: „Mir gefällt an unserem Verein, dass alles sehr familiär ist und wir alle miteinander sehr gut auskommen. Ebenso toll finde ich, dass die Trainings immer sehr programmreich gestaltet sind und wir uns allen gegenseitig unterstützen. Meine derzeit größten Erfolge sind der 2. Platz bei der ÖM der Junioren 2017, der 5. Platz bei den Staatsmeisterschaften der allgemeinen Klasse in Salzburg 2016, sowie die Teilnahme bei den Europameisterschaften und Weltmeisterschaften in Bulgarien 2017. Zurzeit besuche ich das Sportgymnasium in Dornbirn.“

Anna 8 Jahre (Gruppenbild Mitte unten): „Für mich ist der Donnerstag der schönste Tag in der Woche und ich kann es kaum erwarten, bis ich Turnen gehen kann! Das spielerische Turnen mit Birgit macht mir riesigen Spaß.“