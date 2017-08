Trumps Top-Berater nach Afghanistan-Beratungen “fassungslos”

Es herrscht das blanke Chaos - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump hat laut Insidern seine Top-Berater mit Vorstellungen zum weiteren Vorgehen der USA in Afghanistan irritiert. Bei einem Treffen im Weißen Haus habe er am 19. Juli zunächst nähere Informationen zum “End-Zustand” in dem Land gefordert, in dem die USA seit 16 Jahren militärisch engagiert sind, ohne dass ein Ende des Konflikts mit den radikalislamischen Taliban in Sicht ist.