Trumps Tochter war angeblich ein Punk

Im Buch ihrer Mutter namens “Raising Trump” gibt Ivanka an, sie sei als Teenager ein Punk gewesen.

“Während meiner Punk-Phase in den 90ern liebte ich Nirvana. Meine Garderobe bestand komplett aus Cordjeans und Flanellhemden. Einmal habe ich mir nach der Schule die Haare blau gefärbt. Meine Mutter fand das gar nicht so toll. Sie kaufte sofort ein Mittel und zwang mich, mein Haar wieder zu blondieren. Das blond war sogar drei Stufen heller als meine übliche Haarfarbe … zu der ich nie mehr zurückkehrte.”

Sieht man sich die Reaktionen auf Twitter an, merkt man, dass die User der Präsidententochter die Geschichte nicht so recht abkaufen. Die Twitter-Gemeinde postet Fotomontagen, scherzhafte Aussagen und sogar alte Bilder aus der angeblichen “Punk Phase” der Trump-Tochter.

Glad to see Ivanka accidentally walking into a Hot Topic once counts as news now. https://t.co/n5G3b7ILin — Kate Scareonoff (@KateAronoff) 17. Oktober 2017

Ivanka Trump, punk as fuck in Aspen in 1998 pic.twitter.com/dWFg5zLOXD — Christian Nightmares (@ChristnNitemare) 17. Oktober 2017

Ivanka Trump said she had a “punk phase” so here’s proof pic.twitter.com/edkDhgtKbn — Alexis Benveniste (@apbenven) 17. Oktober 2017

Ivanka Trump is punk af. There’s nothing more anti-establishment and nonconforming than flirtatiously sitting on your dads lap as a teen. pic.twitter.com/bti2ksGX3F — Scare-ica Steiner (@SendARavenPlz) 17. Oktober 2017

Wahrscheinlich wollte Ivanka mit der Aussage nur beweisen, dass sie trotz ihrem berühmten Vater ein ganz normaler Teenager war. Der Schuss ist dann wohl gehörig nach hinten los gegangen.

