Trumps rettende Idee? So soll sich die Mauer zu Mexiko selbst finanzieren

Wenig war in letzter Zeit von den Mauerbauplänen des US-Präsidenten Donald Trump zu hören. Doch nun soll eine neue Idee Schwung in die Sache bringen: Wie “welt.de” berichtet, spielt der US-Präsident mit dem Gedanken, an der geplanten Grenzmauer zu Mexiko Solarpanele anzubringen. Trump habe die Idee erstmals im Gespräch mit führenden Mitgliedern der Republikanischen Partei geäußert.

Laut “Politico” sieht er seinen Vorschlag als mögliches Finanzierungsmodell. Gegenwärtig befindet sich das Projekt in der Schwebe, da die Demokraten die Finanzierung des Baus im Senat blockieren. Auch wird spekuliert, Trump wolle mit dem Vorschlag Kritiker besänftigen, die den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen tadelten.