Trumps Infrastruktur-Plan nimmt Gestalt an

Der billionenschwere Plan von Präsident Donald Trump zur Modernisierung der maroden US-Infrastruktur nimmt allmählich Gestalt an. Trump werde das schon im Wahlkampf angekündigte Vorhaben wahrscheinlich in seiner Rede zur Lage der Nation am 30. Jänner erläutern, sagten Insider.

Details dürften aber erst danach folgen. Rund ein Jahr nach Trumps Amtsantritt arbeite die Regierung an der Fertigstellung des Programms, mit dem in den kommenden Jahren mit Hilfe von Steuergeldern und privaten Investitionen 1,35 Billionen Dollar (1.106,29 Mrd. Euro) in marode Brücken, Straßen, das Stromnetz, Datenleitungen und Flughäfen fließen sollen. Es zählt neben der kürzlich beschlossenen Steuer und der mehrmals gescheiterten Gesundheitsreform zu Trumps wichtigsten Vorhaben.

Als Anschubhilfe würden wahrscheinlich 200 Milliarden Dollar an Bundesgeldern auf vier Töpfe verteilt werden, um Investoren anzulocken und die US-Staaten und Gemeinden zu einer größeren Beteiligung an solchen Projekten zu bewegen, erklärten die Insider. Die genauen Zahlen stünden aber noch nicht fest. Eine Zustimmung im Kongress gilt allerdings wegen der knappen Mehrheitsverhältnisse im Senat als unsicher. Viele von Trumps Republikanern wollen mehr auf private Investitionen setzen, um die hohe Staatsverschuldung nicht weiter aufzublähen. Die oppositionellen Demokraten hallten dagegen staatliche Mittel für nötig, um die Pläne zu stemmen und die Fonds zu füllen.