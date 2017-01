Trumps designierter Handelsminister mahnt zur Fairness

Ross ist bei anderen Ländern gegen staatliche Subventionen - © APA (AFP/Getty Images)

Der designierte US-Handelsminister Wilbur Ross sagt staatlichen Subventionen internationaler Geschäftspartner den Kampf an. Er sei keineswegs gegen, sondern ausdrücklich für internationalen Handel, heißt es im Text der Rede, die Ross am Mittwoch vor dem Senat in Washington halten wollte. Die Partner müssten sich dabei aber an die in den USA geltenden Fairnessregeln halten.