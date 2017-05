Trumps Berater posiert für ein Selfie im Weißen Haus – und übersieht ein Detail im Hintergrund

Auch Rabbi Shmuley Boteach hat den Rat nicht wirklich befolgt und bei Twitter Bilder veröffentlicht, die während seines Besuchs im Weißen Haus gemacht wurden — und möglicherweise geheime Pläne der US-Regierung verraten.

Rabbi Shmuley ist ein konservativer jüdischer Autor und Kolumnist des rechtskonservativen Online-Portals „Breitbart News“. Am Dienstag hatte er dem Weißen Haus einen Besuch abgestattet, um Israels Unabhängigkeitstag zu feiern, berichten mehrere US-Nachrichtenportale, darunter „Buzzfeed News“.

Dabei postete er auf seinem Twitter-Account mehrere Fotos wie dieses, das ihn am Rednerpult zeigt.

Doch brisant sind erst die späteren Bilder, die ihn mit Trump-Berater Steve Bannon zeigen. Denn im Hintergrund sind Notizen der Regierung zu sehen, die vermutlich nicht einfach so an die Öffentlichkeit gelangen sollten:

With @SteveBannon in the White House on #israelindependenceday . Steve is a great, stalwart friend of the Jewish State pic.twitter.com/PFxSCK7blc

„Buzzfeed“ hat den Ausschnitt des Hintergrunds vergrößert. Dadurch kann man deutlich politische Pläne von der Tafel ablesen, teilweise wurden sie bereits mit einem Haken versehen, vermutlich weil sie umgesetzt oder angestoßen wurden.

Unter anderem steht auf der rechten Seite: „Grenzmauer bauen und Mexiko…“ Der Rest des Satzes ist abgeschnitten. Es finden sich auch mehrere Pläne zu den Einreisegesetzen. So plant die Regierung beispielsweise das Thema „biometrische Verfahren bei der Ein- und Ausreise aus den USA“.

Auch bereits von Gerichten blockierte Pläne sind vermerkt, wie zum Beispiel die „Aussetzung des syrischen Flüchtlingsprogramms“.

Ein weiteres Foto, das von einer anderen Position aus gemacht wurde, bietet noch mehr Einblick in die künftigen Programme der US-Regierung:

With Steve Bannon and Debbie at the White House on #IsraelIndependenceDay2017. Thank u Steve for your love of Israel pic.twitter.com/xrU4nLUyYU

— Rabbi Shmuley (@RabbiShmuley) 2. Mai 2017