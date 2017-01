Trumps Amtsantritt bedeutet neue Ära für Weltwirtschaft

Bringt Trump das Ende der Globalisierung? - © APA (AFP)

Mit der Amtseinführung Donald Trumps als US-Präsident bricht für die Weltwirtschaft einer Studie der Schweizer Großbank Credit Suisse zufolge eine neue Ära an. Der Amtseintritt könnte das Ende der Globalisierung bedeuten, wie wir sie kennen, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichen Untersuchung “Getting over Globalization”.