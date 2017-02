Trump wirft Medien Verschweigen von Terroranschlägen vor

Welche Anschläge dies sein sollen und was die Gründe für das vermeintliche Verschweigen sollen, sagte er nicht. “Sie haben ihre Gründe”, fügte Trump nur vage hinzu.

Der US-Präsident versprach in seiner Rede außerdem erneut, dass die USA und ihre Verbündeten die Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) “besiegen” würden. Erneut gab er aber keine Auskunft über seine Strategie für den Kampf gegen den IS.

“Wir werden den radikalen islamischen Terrorismus besiegen. Und wir werden nicht zulassen, dass er in unserem Land Wurzeln schlägt”, sagte Trump lediglich. Das Zentralkommando steuert die US-Militäroperationen im Nahen Osten und Zentralasien.

Trump versicherte zudem erneut, dass er die NATO “stark” unterstütze. Er wolle nur, dass die Partner ihren “vollen und angemessenen Finanzbeitrag” leisteten, was viele bisher nicht täten. Ähnlich hatte sich der US-Präsident nach offiziellen Angaben bereits am Wochenende in einem Telefonat mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geäußert.

Trump bekundete dabei laut Weißem Haus seine “starke Unterstützung für die NATO”. Zudem sei es darum gegangen, wie die Partner dazu “ermutigt” werden könnten, ihre finanziellen Bündnisbeiträge zu erfüllen. Ferner wurde angekündigt, dass Trump am NATO-Gipfel Ende Mai in Brüssel teilnehmen will.

Seit Jahren ist es Ziel der Allianz, dass ihre Mitgliedstaaten zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in den Verteidigungsetat stecken. Diese Vorgabe erfüllen bisher nur vier europäische NATO-Staaten. In Deutschland liegt der Anteil bei knapp 1,2 Prozent.

