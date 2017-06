Trump wirft Comey Feigheit vor

Trump bezog sich auf Äußerungen Comeys vom Donnerstag bei einer Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des Senats. Comey hatte Trump dabei schwer belastet. Der Ex-FBI-Chef warf Trump vor dem Ausschuss Lügen und Diffamierungen vor. Unter Eid schilderte er detailreich, wie er sich vom Präsidenten wegen der Ermittlungen zu den Russland-Kontakten von Trump-Mitarbeitern unter Druck gesetzt fühlte. Die US-Geheimdienste werfen Russland eine Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf zugunsten Trumps vor. Moskau dementiert dies entschieden.

Trump verzichtet unterdessen einem Medienbericht zufolge aus Furcht vor Massenprotesten vorerst auf seinen geplanten Besuch in Großbritannien. Der “Guardian” berichtete am Sonntag unter Berufung auf einen Berater der britischen Regierung, der geplante Staatsbesuch sei verschoben worden.

Trump habe Premierministerin Theresa May vor einigen Wochen in einem Telefongespräch erklärt, er wolle so lange nicht ins Vereinigte Königreich kommen, bis die britische Bevölkerung seine Reise befürworte. Eine Stellungnahme der britischen Regierung lag zunächst nicht vor.

(APA/ag.)