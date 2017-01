Trump wird Namensgeber einer Motte

Mit der Namensgebung war allerdings weniger eine Ehrbezeugung für Trump verbunden als eine Mahnung zum Umweltschutz: Er wolle “die Aufmerksamkeit eines größeren Publikums auf die anhaltende Notwendigkeit des Schutzes empfindlicher Lebensräume in den USA lenken”, schrieb der Forscher Vazrick Nazari am Dienstag in einer Fachpublikation.

Die rund neun Millimeter lange Motte ist das erste Tier, das offiziell nach Trump benannt wurde. Der scheidende Präsident Barack Obama ist Namensgeber von gleich neun Tieren, unter ihnen ein Korallenfisch aus Hawaii und eine Falltür-Spinne.

(APA/AFP)