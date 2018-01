Trump wird in Davos 10 bis 15 Minuten reden

Der US-Präsident wird sich nach Angaben von Regierungsvertretern bei seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum ungewöhnlich kurz halten.

Donald Trump werde “10 bis 15 Minuten” reden, sagte ein ranghoher Mitarbeiter des Weißen Hauses am Freitag in Davos. Der US-Präsident werde deshalb nicht im Detail auf aktuelle Themen eingehen können wie das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta oder Strafzölle.

“Das wird keine Handelsrede”, sagte der Regierungsvertreter. Der US-Präsident werde Amerikas Rolle in der Welt skizzieren und dabei betonen, dass er für freien Handel sei – aber “unter fairen Bedingungen”. Trump werde auf die Lage der US-Wirtschaft eingehen und zur Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik aufrufen.

Trumps Rede wurde seit Tagen mit Spannung erwartet. Er ist der letzte einer ganzen Reihe von Staats- und Regierungschefs, die vor der versammelten Elite aus Wirtschaft und Politik in dem Schweizer Alpenort spricht. An den Vortagen hatten unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und die britische Regierungschefin Theresa May Reden gehalten. Sie hatten zwischen gut 20 Minuten und einer Stunde gesprochen.