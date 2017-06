Trump will US-Firmen Geschäfte mit Kubas Armee verbieten

Das Konglomerat ist unter anderem im Tourismussektor aktiv und ist an mehreren Joint Ventures mit ausländischen Firmen beteiligt, darunter die US-Hotelkette Marriott. Trump will am heutigen Freitag (19.00 Uhr MESZ) in einer Rede in Miami (Florida) seinen Kurs gegenüber Kuba bekanntgeben. Es wird allgemein erwartet, dass er die Annäherungspolitik seines Vorgängers Barack Obama gegenüber Kuba zumindest teilweise revidiert.

Dem Regierungsvertreter zufolge will Trump auch neue Restriktionen für touristische Reisen in den kommunistischen Inselstaat bekanntgeben. In den ersten fünf Monaten des Jahres haben fast 300.000 US-Bürger Kuba besucht, 145 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im vergangenen Jahr hatte Kuba gut 280.000 Besucher aus den USA empfangen, 74 Prozent mehr als 2015.

Obama hatte nach jahrzehntelanger Eiszeit die diplomatischen Beziehungen zu Kuba wieder aufgenommen. Das vor mehr als 50 Jahren verhängte US-Wirtschaftsembargo gegen das Nachbarland vermochte er hingegen wegen Widerstands im US-Kongress nicht aufzuheben.

(APA/Ag.)