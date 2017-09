Trump will Unterstützung für UN-Reformen einfordern

Trump kritisierte die UNO schon oft - © APA (AFP)

Bei einem Treffen in New York will US-Präsident Donald Trump seine Forderung nach einer Reform der Vereinten Nationen voranbringen. Bei dem Treffen mit Staats- und Regierungschefs am 18. September soll eine zehn Punkte umfassende Erklärung verabschiedet werden, die konkrete Veränderungen der UNO verlangt.