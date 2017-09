Trump will seine Steuerpläne bekanntgeben

Trump will vor allem Unternehmen deutlich entlasten - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump will nach Medienberichten am heutigen Mittwoch seine lange erwarteten Steuerpläne veröffentlichen. Demnach will Trump vor allem Unternehmen deutlich entlasten. Nach Informationen der “New York Times” will Trump den Steuersatz für Unternehmen von 35 Prozent auf 20 Prozent senken.