Trump will Rettungspaket für “Harvey”-Opfer schnüren

“Ich denke, wir werden die richtige Antwort finden”, sagte Trump. Aber womöglich habe es noch nie größere Schäden in der Geschichte des Landes gegeben, so Trump in Austin.

Vor allem die Öl-Metropole Houston versinkt wegen des anhaltenden Starkregens im Wasser. Mindestens zwölf Menschen haben ihr Leben verloren. Der Wirbelsturm “Katrina”, der 2005 New Orleans zerstörte, gilt als bisher teuerster Hurrikan in den USA. Die Regierung in Washington half damals mit rund 100 Mrd. Dollar.

Einige Bankenregulierer riefen die Geldhäuser des Landes unterdessen auf, ihren Kunden bei den Zahlungsmodalitäten für Kredite entgegenzukommen. Spätere Zahlungen von Darlehensnehmern in den betroffenen Hochwassergebieten sollten möglich sein. Zugleich sollten mehr neue Kredite in diese Gemeinden gehen.

Stark betroffen von dem Unwetter sind weiterhin auch viele Airlines. Tausende Flüge mussten in den vergangenen Tagen bereits gestrichen werden. In Houston bleiben die Flughäfen geschlossen. Ein Regierungsvertreter sagte, trotz Kerosinengpässen und überfluteten Zufahrtsstraßen könnten die Airports in der Metropole womöglich noch im Laufe der Woche wieder öffnen, würden aber wohl erst nächste Woche wieder voll ausgelastet werden können.

(APA/ag)