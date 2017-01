Trump will Pressekonferenz in New York geben

Trump will erstmals seit Monaten vor Pressevertretern sprechen - © APA (AFP)

Der designierte US-Präsident Donald Trump will am Mittwoch in New York eine Pressekonferenz geben. Es wäre die erste seit Juli 2016. Trump hatte im November die Präsidentschaftswahl gewonnen. Noch nie hat ein gewählter US-Präsident so lange nach der Wahl den Medien nicht Rede und Antwort gestanden.