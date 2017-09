Trump will offenbar neue Einreisebeschränkungen verkünden

Trumps Einreisebeschränkungen sorgten bisher für großen Wirbel - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump will offenbar an diesem Wochenende eine neue Version seiner Einreiserestriktionen verkünden. US-Medien berichteten am Freitag, die neuen Regelungen sähen keine pauschalen Einreiseverbote für Bürger bestimmter muslimischer Länder mehr vor, sondern verschärfte Überprüfungen von Einreisewilligen aus einer Reihe von Staaten.