US-Präsident Donald Trump will einem Fernsehbericht zufolge die Zahl der amerikanischen Soldaten in Afghanistan um 4.000 aufstocken. Das berichtete der Sender Fox News am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf einen Insider im Regierungsapparat.

Trump will noch in der Nacht (Dienstag, 03.00 Uhr MESZ) seine neue Strategie für das Land am Hindukusch vorlegen. Dort sind im Moment 8.400 US-Soldaten stationiert. Aus Regierungskreisen war bereits verlautet, der Präsident werde wohl mehr Einsatzkräfte nach Afghanistan entsenden. Auch eineinhalb Jahrzehnte nach dem Sturz der Taliban gelingt es der Regierung in Kabul nicht, die radikalen Islamisten zu besiegen. (APA/Reuters) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken