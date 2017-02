Trump will nächste Woche neuen Einreisestopp verhängen

Kritiker halten den Erlass für sinnlos und diskriminierend - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump will das juristisch gestoppte Einreiseverbot durch ein neues ersetzen. Die neue Anordnung in der kommenden Woche werde genau jenen Einwänden Rechnung tragen, die die Juristen bei ihrer Ablehnung des ersten Dekrets vorgebracht hatten, sagte Trump am Donnerstag. “Das neue Dekret wird so ziemlich an das angepasst, was ich als eine sehr schlechte Entscheidung erachte.”