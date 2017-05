Trump will mit Putin telefonieren

US-Präsident Donald Trump will an diesem Dienstag mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin telefonieren. Das teilte das Weiße Haus mit. Das Verhältnis zwischen Moskau und Washington ist gespannt wie seit Jahrzehnten nicht. Grund dafür sind unter anderem US-Vorwürfe wegen angeblicher russischer Einflussnahme auf die Präsidentenwahl sowie die Konflikte in Syrien und der Ukraine.

Nach russischen Medienberichten der vergangenen Woche wollen sich Putin und Trump Ende Mai erstmals treffen. Dafür gab es allerdings keine Bestätigung. Am Dienstag trifft Putin die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. (APA/dpa)