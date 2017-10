Trump will bei China-Besuch Nordkorea und Handel ansprechen

Trump besucht vom 3. bis 14. November zahlreiche asiatische Länder - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump will beim anstehenden China-Besuch seinen Kollegen Xi Jinping dazu auffordern, im Atomstreit mit Nordkorea mehr Druck auf die Führung in Pjöngjang auszuüben. Dazu gehörten die vollständige Umsetzung der UN-Sanktionen sowie zusätzliche bilaterale Schritte, sagte ein Vertreter des US-Präsidialamts am Montag.