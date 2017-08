Trump will Änderung von Einwanderungsgesetzgebung

Vergabe der Green Cards soll noch strenger werden - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump strebt eine Änderung der Einwanderungsgesetzgebung an, die deutlich mehr Wert auf Ausbildung und Fertigkeiten legt. Damit will er nicht nur die illegale, sondern auch die legale Einwanderung massiv eindämmen. Der Präsident sprach von der “bedeutendsten Reform unseres Einwanderungssystems in einem halben Jahrhundert”.