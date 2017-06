Trump wiederholt scharfe Warnung an Adresse Nordkoreas

"Große Bedrohung", die nun gehandhabt werden müsse - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump hat die scharfen Warnungen seiner Regierung an die Adresse Nordkoreas wiederholt. Das Land stelle eine große Bedrohung dar, die nun gehandhabt werden müsse, sagte Trump am Montag in Washington. Er fügte hinzu, wahrscheinlich müsse dies schnell geschehen.