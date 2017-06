Trump warnt Nordkorea: “Geduld ist vorbei”

Trump will gegen "Bedrohung" aus Nordkorea vorgehen - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump hat erneut eine scharfe Warnung an Nordkorea gerichtet. Die Geduld mit Pjöngjang “ist vorbei”, sagte Trump am Freitag bei einem Treffen mit dem neuen südkoreanischen Staatschef Moon Jae In über das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm. Die USA bereiteten mit ihren Verbündeten neue diplomatische und wirtschaftliche Maßnahmen gegen die nordkoreanische “Bedrohung” vor.