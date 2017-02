Trump verteidigt seine Tochter Ivanka

Vater und Tochter sind ein Herz und eine Seele - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump hat den Medien vorgeworfen, seine Tochter Ivanka schlecht zu behandeln. Er sei stolz auf sie, schrieb Trump am Samstagabend (Ortszeit) im Kurznachrichtendienst Twitter. “Von den Medien missbraucht und so schlecht behandelt zu werden, und den Kopf dennoch so hoch zu halten, ist wirklich wunderbar.”