Trump verhängt Aufnahmestopp für Transgender in US-Armee

US-Präsident Trumps Entscheidung ist umstritten - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angewiesen, künftig keine Transgender mehr in die Streitkräfte des Landes aufzunehmen. Trump unterzeichnete am Freitag eine entsprechende Direktive an Verteidigungsminister Jim Mattis. Demnach tritt der Rekrutierungsstopp am 23. März 2018 in Kraft.