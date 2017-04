Trump verärgert Türkei mit Äußerungen zu Armenien-Massaker

Trump nimmt sich kein Blatt vor den Mund - © APA (AFP/Archiv)

Mit Äußerungen zum Massaker an den Armeniern hat US-Präsident Donald Trump den NATO-Verbündeten Türkei verärgert. Bei dem 1915 beginnenden Massaker handle es sich um “eine der schlimmsten Massen-Gräueltaten des 20. Jahrhunderts”, erklärte Trump am Montag anlässlich des jährlichen Gedenktages zu den Massentötungen. “Wir müssen an Gräueltaten erinnern, um zu verhindern, dass sie wieder geschehen.”