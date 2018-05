Trump und Moon wollen geplanten Nordkorea-Gipfel absichern

US-Präsident Donald Trump und sein südkoreanischer Amtskollege Moon Jae-in wollen mit einer engen Zusammenarbeit die Pläne für den historischen Nordkorea-Gipfel auf Kurs halten. Die beiden Staatschefs hätten ein 20-minütiges Telefonat über gemeinsame Anstrengungen geführt, um ein Zustandekommen des Treffens von Trump mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu sichern, hieß es am Sonntag.

Einzelheiten des Gesprächs teilte das Präsidialamt in Seoul nicht mit. Zuletzt hatte es Rückzugsdrohungen aus Pjöngjang gegeben. Am Dienstag wird Moon für weitere Beratungen Trump in Washington besuchen. Nach Monaten der Annäherung hatte Nordkorea den Ton im Konflikt um sein Atomprogramm zuletzt wieder verschärft. Kim drohte, das für den 12. Juni in Singapur geplante erste Treffen eines nordkoreanischen Machthabers mit einem US-Präsidenten abzusagen.