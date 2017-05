Trump trifft erstmals Papst Franziskus

In Rom eingetroffen ist der US-Präsident bereits - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump trifft Mittwochfrüh erstmals Papst Franziskus zu einer Audienz im Vatikan. Mit dem Besuch in Rom betritt Trump erstmals als Präsident europäischen Boden. Nach dem Gespräch mit dem Oberhaupt der Katholiken steht eine Besichtigung der Sixtinischen Kapelle und des Petersdoms an. Mit dabei im Vatikan sind auch First Lady Melania Trump und Tochter Ivanka.