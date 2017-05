Trump im Vatikan zu Besuch beim Papst

US-Präsident Donald Trump ist am Mittwoch im Vatikan zu einem Besuch bei Papst Franziskus eingetroffen. Er wurde in der Privatbibliothek des Heiligen Vaters empfangen. Das Treffen dauerte rund 30 Minuten. Die beiden saßen sich am Schreibtisch der Bibliothek gegenüber in Anwesenheit eines Dolmetschers.

Nach dem Treffen tauschten Franziskus und Trump Geschenke aus. Der Papst überreichte dem US-Präsidenten eine Medaille mit einem Olivenbaum, Symbol des Friedens und seines Pontifikats, sowie die drei Enzykliken seines Pontifikats, "Evangelii gaudium", "Laudato Si" und "Amoris Laetitia". Franziskus schenkte Trump auch den Text seiner Friedensbotschaft, die dieses Jahr dem Thema des Engagements gegen die Gewalt gewidmet ist. "Es ist eine große Ehre, hier zu sein. Ich werde nicht vergessen, dass was Sie mir heute gesagt haben", so Trump am Ende des Treffen. Während ihres Gesprächs wartete die zwölfköpfige Delegation mit der First Lady Melania, der Präsidenten-Tochter Ivanka Trump, ihrem Ehemann Jared Kushner und US-Außenminister Rex Tillerson in einem Raum unweit der Bibliothek auf das Ende des Gesprächs. Melania und Ivanka Trump unterhielten sich mit einigen Prälaten, darunter mit dem Präfekten des päpstlichen Hauses, Bischof Georg Gänswein. Proteste gegen Trump angekündigt Nach dem Treffen mit dem Papst traf Trump Vertreter des vatikanischen Staatssekretariats. Melania Trump verließ den Vatikan, um das vatikanische Kinderkrankenhaus "Bambin Gesú" zu besuchen. Aus Protest gegen den US-Präsidenten entrollten Aktivisten einer kommunistischen Organisation in der Nähe des Kolosseums ein Spruchband mit dem Slogan "Trump not welcome". Während des Trump-Besuchs gelten in Rom schärfste Sicherheitsvorkehrungen. Nach seinem Besuch im Vatikan trifft Trump in Rom den italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni und Staatspräsident Sergio Mattarella. Anschließend reist Trump weiter nach Brüssel, wo am Nachmittag Tausende Menschen gegen seinen Besuch demonstrieren wollen. (APA/dpa)