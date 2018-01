Trump trifft auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ein

Mit Spannung wird am Donnerstag die Ankunft von Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erwartet. Der US-Präsident soll gegen Mittag eintreffen, danach stehen bilaterale Zusammenkünfte mit der britischen Regierungschefin Theresa May und Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in seinem Terminkalender. In den Gesprächen soll es unter anderem um internationale Krisen gehen.

Ein öffentlicher Auftritt Trumps ist nicht geplant. Am Freitag soll der US-Präsident dann die Schlussrede halten. Bereits für Donnerstag sind Ansprachen von May sowie von Netanjahu angekündigt. Auch andere Spitzenpolitiker wollen in Davos das Wort ergreifen, so soll etwa der argentinische Präsident und derzeitige G-20-Vorsitzende Mauricio Macri eine Rede halten.